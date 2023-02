Alejandro Nieto está en boca de todos por su viral historia de Instagram en el que se queja de lo que Hacienda le quita de su premio de Supervivientes. "Del cheque de 200.000 euros me han ingresado 162.000, me quitaron el 19%" comienza explicando. "He hablado con la asesoría y me han dicho que, en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%, lo que quiere decir que me van a quitar 80.000 euros, me quedo con 120.000", añade.