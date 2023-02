Se abre un nuevo capítulo en la historia de Julia Faustyna, la joven polaca que el pasado 14 de febrero creó una cuenta en Instagram asegurando que ella es Madeleine McCann.

Esta semana ha saltado a las redes sociales la fotografía de la que sería la madre biológica de Julia. Su gran parecido hace tambalear la afirmación por la que la joven lleva más de diez días peleando en las redes. Ella, sin embargo, continúa diciendo que es adoptada y que su familia no le quiere mostrar su certificado de nacimiento.

Es ahora la familia de ella quien ha decidido romper su silencio para opinar sobre la tormenta mediática que está generando Julia.

Los familiares de la joven emitieron este miércoles un comunicado a través de la cuenta en Facebook de Zaginieni, una ONG dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Aseguraron que Julia es su "hija, nieta, hermana, sobrina, prima e hijastra". Subrayaron que tenían fotografías y recuerdos que lo atestiguan. "Julia también tiene estas fotos, porque las cogió de la casa familiar con el certificado de nacimiento, además de numerosos partes hospitalarios", añaden.

En dicho comunicado la familia asegura que Julia siempre ha querido ser famosa. "Quería ser cantante y modelo. Siempre quiso ser popular, lo que está pasando ahora tiene un millón de seguidores", afirman.

"Le hemos pedido que pare"

La familia, además, muestra gran preocupación en el comunicado de Facebook. "Tememos que a Julia le llegue lo inevitable. Internet no lo olvidará, y es obvio que Julia no es Maddie. Estamos devastados ante esta situación actual", declaran, anunciando además que no aceptarán entrevistas ni preguntas de los medios.

Afirman que Julia ha estado en tratamiento psiquiátrico y psicológico, pero que ella misma lo ha rechazado y no toma la medicación con regularidad. "Siempre intentamos ayudarla a ponerse de pie. Ella se ha mudado de la casa. No aprovechó la oportunidad de un tratamiento en un muy buen centro en Polonia", sentencian.

Julia no desiste

La joven polaca continúa haciéndose notar en Instagram, donde ya supera el millón de seguidores. Insiste en su parecido físico con la pequeña Madeleine, e incluso dice que en su alma siente que es ella. Por eso, continúa empeñada en que los padres de la niña, Kate y Gerry McCann, se hagan un test de ADN (al que en un principio accedieron) para corroborar su versión.

"Si fueras una madre real o la madre que crió a su hija, tienes el deber de asegurarte de que tu familia está segura y bien", arranca Julia en un post publicado en su perfil de Instagram. "Enviar mensajes a través de páginas de Facebook, pero no dejar que te contacten por teléfono o email solo genera más confusión y sospecha", continúa.

En la publicación Julia echa la culpa a su madre por no prestarle el apoyo que "en este momento es lo que más necesita". "Hasta ahora te has negado a hacerte una prueba de ADN y el mundo sospecha cada vez más de tu comportamiento como madre", le recrimina.