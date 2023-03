Son muchas las jóvenes que se convierten en madres antes de cumplir los 20 años de edad, algo que puede resultar un desafío tanto para la joven como para el niño, ya que a menudo la madre todavía está en la etapa de la adolescencia o la juventud y no tiene por qué tener la madurez suficiente para encargarse de un bebé.

Además, convertirse en madre en estas circunstancias puede acarrear consecuencias sociales y económicas a largo plazo, ya que las jóvenes madres pueden tener dificultades para completar su educación, lo que dispara sus posibilidades de caer en la pobreza y la exclusión social tanto de ellas como de sus hijos.

La maternidad juvenil no suele ser una elección consciente y, de hecho, muchas veces las jóvenes madres necesitan apoyo y recursos para poder enfrentar los desafíos que exige la crianza de un bebé. Ejemplo de ese apoyo es lo sucedido en un aula y el comportamiento del profesor que impartía la clase, cuya actitud se ha vuelto viral ya que, según el internauta que se hace eco de lo ocurrido, "hay profesionales que brillan por naturaleza".

Una madre, un profesor, un bebé y Twitter

Todo sucedió cuando una joven madre que todavía está en edad de seguir asistiendo a clase, tuvo que llevar a su bebé al aula "por no tener a nadie para cuidarlo". En un momento dado, el niño se impacientó y "comenzó a llorar". La madre quiso entonces abandonar el aula para no molestar ni a sus compañeros ni al profesor que compartía su conocimiento con ellos. Sin embargo, si salía, se iba a perder la clase.

Así que, ni corto ni perezoso, el profesor decidió tomar cartas en el asunto y fue quien cogió al bebé para que su madre pudiera seguir tomando apuntes. Fue el docente el que se encargó de sostener al pequeño en brazos mientras seguía con la clase y su explicación.

Una alumna llevó a su hijo a clases, por no tener a nadie para cuidarlo. El niño comenzó a llorar y la alumna se avergonzó y quería salir de la sala, pero el profesor agarró al niño de su regazo, la calmó y siguió dando su clase.



El gesto de este profesor y su apoyo a la joven madre del bebé ha despertado la admiración de cientos de miles de personas en Twitter, aunque también ha generado varios comentarios en contra, algunos de ellos docentes. Uno asegura que, en su caso, "no tiene tacto con los bebés" y que él "no habría actuado así aunque sí habría permitido a la madre que se quedase en clase". Sin embargo, estima que calmar al niño sería "tarea de la madre" y no suya.

Otro internauta considera que "los bebés no son para las aulas" y, si las madres "no tienen con quién dejarlo, pues que no vayan a clase". Una mujer estima, por su parte, que es un error del profesor porque los otros alumnos tienes "derecho a estudiar tranquilos, en silencio".

De su lado, otra internauta defiende que "la responsabilidad debiera estar en que las instituciones (inclusive la universidad) propicie los espacios de cuidado para que sus estudiantes puedan estudiar", incluso cuando son madres. Y un hombre afirma que en su época universitaria compartió clase con una mujer con una bebé y que, afortunadamente, "contamos con profesores que le tendieron la mano en momentos importantes".