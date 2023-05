Entre los ‘influencers’ hay muchas categorías. Los hay que publican contenidos de moda, belleza, viajes, comida, deporte, tecnología, política… Las temáticas son prácticamente infinitas, pero si tuviéramos que clasificar en una de ellas a Borja Escalona, que sorprendentemente cuenta con miles de seguidores en redes sociales, sería probablemente en la de ‘influencer’ polemista o directamente ‘influencer’ impresentable. Y es que este sevillano afincado en Madrid, que se define como sociópata en su propio perfil de Youtube, se ha dado a conocer por protagonizar polémicas… y por poco más.

En este caso le ha tocado a Vila-real acoger a este personaje. Su intención era la de acceder sin permiso al Estadio de la Cerámica y por más que lo ha intentado, no lo ha conseguido. Desde el Villarreal han confirmado a este periódico que en ningún momento Borja Escalona se había dirigido al departamento encargado de conceder acreditaciones para entrar en el campo: “Se hacen hasta visitas guiadas al campo, pero no se ha dirigido a nosotros en ningún momento”.

Lejos de seguir con los cauces habituales, este lunes el ‘influencer’ ha mal aparcado su vehículo en las instalaciones adjuntas al estadio y se ha dedicado a liarla en un directo que ha durado casi 20 minutos. En el mismo ha insultado, ha sido insultado –“calvo de mierda”, le han espetado desde un vehículo-, y se ha permitido incluso la licencia de amenazar a unos empleados que le impedían el acceso al terreno de juego. “Lo mismo le meto el casco por el culo. Tendremos un problema físico. Lo mismo se lleva un bofetón. Le voy a dar un chuletón”, ha espetado en un momento de la grabación a un trabajador.

Aquí la faceta más de "MACARRA Y CHULO" de Borja escalona. Metiéndose con los trabajadores del estadio de la ceràmica que no tienen porque aguantar las gilipolleces de este ser. #borjaescalona pic.twitter.com/q4qN9BSE0v — David Cabanes (@Cabanes20_) 8 de mayo de 2023

Uno de los que ha grabado la deplorable actuación de Borja Escalona ha sido David Cabanes, que en la ‘irrupción’ del ‘youtuber’ estaba realizando una instalación eléctrica para un nuevo restaurante dentro del campo: “Al verle he visto que la iba a liar y como ha dejado de grabar quería que hubiera imágenes para poder facilitar a la policía si era necesario después. Desde el principio quería montar el lío y buscado el enfrentamiento. Al final ha acabado quitándose la camiseta y enfrentándose a los empleados, que no eran ni de seguridad, pero sin casco y sin permiso no podían dejarle pasar como es normal”.

David adelanta que con esa actitud chulesca “algún día tendrá un disgusto” y lo cierto es que la trayectoria ‘profesional’ de Borja Escalona no ha sido especialmente pacífica, pues su pico de fama lo consiguió al amedrentar a una camarera que se negó a invitarle a su consumición. Antes de este episodio, en la calle Preciados un ciudadano al que había amenazado con cortar el pelo le tiró la maquinilla al suelo y el ‘youtuber’ le insultó y amenazó hasta el punto que lanzó la maquinilla que impactó en una señora, que fue atendida por los servicios sanitarios.