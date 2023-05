El uso de Photoshop y otras aplicaciones de edición de fotos para subirlas a redes sociales está a la orden del día. Son muchas las personas influyentes en las redes sociales quienes retocan sus propias fotos de manera deliberada para ocultar defectos o complejos. Sin embargo, la manipulación de una imagen de otra persona con el fin de dañar su imagen es algo muy diferente.

Esto es lo que ha ocurrido con una fotografía de Rosalía. La catalana publicó un selfie en bikini, y el cantante JC Reyes ha utilizado esa misma imagen retocada sin la parte de arriba en la que Rosalía muestra falsamente los pechos para subirla a su Instagram. No se sabe quién ha manipulado la imagen, pero todo apunta a que ha sido él mismo.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. De hecho, se ha convertido en 'trending topic' en Twitter con cientos de tuits criticando al cantante sevillano y desmintiendo la imagen.

Estas son las imágenes verdaderas de rosalia, que no os engañe el cerdo ese que se intenta aprovechar de las mujeres y que además se le va la mano con sustancias ilegales pic.twitter.com/Vgyga3CtZf — Rosalia fonts (@RosaliaFonts) 23 de mayo de 2023

El cantante alegó que no había sido él, sino un hacker. Sin embargo la foto continúa publicada y él mismo ha aparecido en un vídeo en directo comentándola. El cantante se jacta de lo que ha hecho diciendo que "no voy a subir fotos que la chiquilla me pasa", entre risas.