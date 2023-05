Se acerca la temporada de verano y muchos hosteleros buscan personal para una de las épocas más complicadas del año en la hostelería. Si a las largas jornadas de trabajo y salarios bajos le sumamos el tono machista y discriminatorio de muchas ofertas de empleo, tenemos un sector mermado y con falta de camareros.

En la cuenta @soycamarero se ha publicado recientemente una oferta de trabajo en la que se pide a las candidatas lucir "escote para ir a trabajar". No es la primera vez que esta cuenta de Twitter denuncia situaciones semejantes, cabe recordar que ya a principios de año se denunció otra situación parecida en la que un hostelero pedía a la candidata "fotos del escote".

Una de las candidatas a esta oferta de empleo también manda el pantallazo de la conversación que mantuvo con el hostelero, en ella se puede ver como le pregunta si "¿tiene buena presencia física?", a lo que la chica responde con un "a qué se refiere?" ante el asombro de la pregunta. Sin dudarlo, el interesado responde "buena presencia física" a lo que la candidata responde con total contundencia "Tengo un par de kilos de más, pero eso supongo que no influye a la hora de trabajar cara al público siempre y cuando se trabaje bien y respetando tanto al cliente como a los compañeros".

Supuesta oferta para trabajar en una cafetería... pic.twitter.com/SNPdyXhz2M — Soy Camarero (@soycamarero) 17 de mayo de 2023

Las redes responden

Ante tal situación, los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar. "¿Trabajar con escote como requisito? El valor de un empleado no debería medirse por su apariencia, sino por su habilidad, profesionalismo y compromiso. La hostelería necesita respetar la diversidad y la igualdad de oportunidades para todos. ¡No dejemos que la superficialidad opaque el verdadero talento!", responde uno. O "Esto es discriminatorio, y este tipo de ofertas laborales no son legales y van contra la consititución y el ET ;) Denuncia a inspección de trabajo y que el negocio se les vaya a pique", contesta otra usuario.