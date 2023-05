El castellano es la segunda lengua materna con mayor número de hablantes, con casi 493 millones de personas según los últimos datos. Esto provoca que surjan multitud de variantes de éste en función de cada país. Las diferencias más notables son las que mantienen el castellano que se habla en España y el que se habla en Latinoamérica.

Las variaciones del castellano pueden originar serios malentendidos, y por eso un venezolano que trataba de explicar en un vídeo qué cosas no se deben decir en España (dirigiéndose a la población latina) se ha viralizado en TikTok.

Con la finalidad de ayudar a toda la población venezolana, y a la latina en general, el usuario de TikTok @baeddams ha sugerido algunas de las cosas a tener en cuenta a la hora de mantener una conversación con gente española.

La primera recomendación que da es no hablar "ni de política ni de fútbol" en una reunión. Según explica, "es un tema bastante delicado y se te puede complicar la cosa". A continuación, aconseja no utilizar "la palabra ahorita", ya que en España tiene un sentido "bastante literal", a diferencia de en Latinoamérica.

La siguiente ha despertado más juego en los comentarios que ha recibido la publicación, y es que el venezolano avisa de que no se debe utilizar "córrete, ya que en España tiene una connotación sexual", previene. Por su parte, en los países latinos significa hacerse a un lado.

Además, explica que en España se utiliza el lenguaje militar" para dar la hora, en lugar de "a.m. o p.m". A continuación, puntualiza es que la gente no debe asustarse ni ofenderse "por la manera de hablar de los españoles". Según dice, "son bastante tajantes a la hora de decir las cosas, pero no quiere decir que estén molestos o te estén regañando".

Finalmente, previene de que las personas que visiten o vayan a vivir en España no crean que "todo es flamenco, toros o paella".