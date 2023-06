La ocurrente respuesta de una madre a su hija se ha hecho viral en redes sociales. Fue la misma madre quien, sintiendo que reflejaba la realidad de muchas personas de su generación, hizo una captura de pantalla de la conversación con su hija y la subió a Twitter.

La mujer pedía a su hija que le ayudase con la impresora. La joven le explicó con pocas ganas cómo hacerlo: "Es muy fácil, conectas el ordenador a la impresora con un cable que hay y le das a imprimir, y ya".

La madre le respondió con un mensaje lleno de humor: "Vale, pues me enseñas. A mí también me parecía fácil no cagarme encima cuando te enseñé a usar el orinal".

La célebre respuesta de la madre se ha hecho rápidamente viral y muchos usuarios han celebrado el humor. Otros, sin embargo, han preferido criticar el mensaje sin entender el tono irónico de la conversación.

me estoy tronchando con tu respuesta :) Qué fácil es todo cuando sabes hacerlo. — La Barovier ✍️✍️✍️ (@LaBarovier) May 27, 2023