La Inteligencia Artificial ha revolucionado el mundo. Su potencial asusta a muchos, y es cierto que muchos puestos de trabajo podrían peligrar como consecuencia del avance de esta novedosa tecnología. Estas aplicaciones pueden abarcar temáticas muy diversas, y la revista especializada en moda masculina Esquire ha revelado quiénes son los hombres más guapos del mundo según la IA.

La aplicación que ha escogido a los hombres más guapos del mundo ha sido la conocida Chat GPT, elaborando un ranking que encabeza el modelo David James Gandy. El británico es conocido por trabajar con grandes marcas y por ser uno de los rostros más conocidos de los anuncios de Dolce & Gabbana.

Otros de los nombres que aparecen en la lista de los más guapos del mundo son el modelo David Gandy, el reconocido actor de Hollywood Brad Pitt, el modelo Lucky Blue Smith, el cantante Zayn Malink, el actor Henry Cavill y el actor Chris Hemsworth.

Chat GPT define lo que significa la belleza, pero no puede definir cuáles son los patrones que debe seguir un hombre para considerarlo guapo o feo. No obstante, algunos consideran que las características que sigue la inteligencia artificial para escoger a los hombres más bellos es racista, ya que entre la lista de los más guapos no encontramos a ningún hombre negro, pero cuando se le pregunta a la app por el hombre más feo del mundo la primera persona que aparece es un hombre de raza negra con rasgos africanos. "Posiblemente es un reflejo del sesgo racista que aún existe en muchos algoritmos", explica la revista Esquire.