Una especialista en piercings, "La Tuerta Piercing", cuenta con más de 601.500 seguidores en TikTok. Los vídeos que comparte la joven se viralizan porque muestran complicaciones que sufren ciertas personas a la hora de la cicatrización de los piercings, así como algunas de las situaciones más curiosas que vive en su estudio en el día a día.

En uno de los últimos vídeos que ha publicado en la red social se muestra una situación que para muchos será completamente surrealista. Un joven acude al estudio de piercings porque se había puesto un candado en el pene que llevaba desde hace meses y que no se había podido retirar porque su ex novia tenía la llave.

La especialista en piercings y su compañero tratan la situación con total naturalidad, pero advierten al chico que hay que retirar de inmediato el candado porque estaba oxidado y eso le podía causas complicaciones e infecciones: "Está muy oxidado. Claro, ¿tú te has estado duchando con él, no?", le preguntaban.

El chico y su ex novia se ponían el candado en los genitales y la otra persona se llevaba la llave para asegurarse de este modo que ninguno mantenía relaciones sexuales con terceras personas. No obstante, la relación no había acabado bien y llevaban tiempo sin verse, y al tener ella la llave él no podía retirarse el candado.

El joven había acudido a los especialistas en piercings porque, pese a que meses después había recuperado la llave del candado, la cerradura se había oxidado y la llave no entraba. Los dos 'piercers' se ponen manos a la obra y se lo quitan en un momento introduciendo la llave en el candado con un par de martillazos.