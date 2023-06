Hace algunos meses que las intervenciones del cantante Pitingo en las redes sociales suelen ser sinónimo de polémica. La última fue por un rifirrafe con el humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé en el programa 'La Vida Moderna' de La Ser. ¿El motivo? La política.

El cómico se mofó del acercamiento del cantante al partido de ultraderecha Vox. El cantante le llamó "cobarde", a lo que Quequé no dudó en responder con ironía y sorna, pero en su comentario dejó caer que el partido de ultraderecha podía estar utilizando la influencia de Pitingo para sus propios beneficios electoralistas, algo que no sentó nada bien al cantante. Pero tampoco a algunos integrantes del colectivo LGTBI o al colectivo romaní.

"Enhorabuena por todos esos bolos que te van a caer en los ayuntamientos de Vox y bienvenido al mundo de los subvencionados. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales, les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango. Un saludo", le espetó el cómico en redes sociales.

Espero me entendáis familia, es un poco largo lo que he escrito pero leerlo entero. Gracias 🙏🏽 pic.twitter.com/yuBNSTYnGq — PITINGO ® (@Pitingo) 20 de junio de 2023

"Amenazaron con hacer daño a nuestro hijo"

Después de tanta polémica, Pitingo ha decidido que no hablará más de política en Internet. Así lo ha comunicado a través -como no- de sus redes sociales. ¿La razón? El bienestar de su familia y la seguridad de su hijo, al que amenazaron.

"Hace tres años nos amenazaron en España con hacer daño a nuestro hijo. Denunciamos. Tuve que ponerla escolta para ir al colegio durante dos meses. La policía nunca dio con la persona que nos amenazó", ha explicado el músico, que se encuentra actualmente en Latinoamérica junto a El Cigala.

Hoy, hablando con mi mujer, me ha dicho: 'Cariño, para ya de hablar de política, por favor. Tengo miedo de ir por la calle y que nos hagan algo'. Yo he calmado a mi mujer y la entiendo. Hay gente que tiene mucha maldad y son capaces de hacer lo que sea con tal de hacer daño. Pido Perdón a mi familia, que me ha defendido desde el principio y se ha enemistado con personas que les han dicho burradas de mí. Lo siendo de verdad, ojalá el tiempo calme todo este revueldo de odios".

El cantante ha concluido su comunicado con la siguiente reflexión: "No quiero que mi mujer y mihijo tengan miedo por culpa de mis arranques. Por no callarme ante nada ni nadie, pero mi familia es lo que más quiero en el mundo y su fecilidad es la mía".

Otras polémicas

Algunos de sus fans le han criticado por tomar decisiones muy influenciadas por la política, como cuando canceló su concierto en Barcelona para dar la espalda a la espiral independentista en Cataluña, o cuando ha compartido ciertas opiniones personales, como cuando comparó al partido vasco Bildu con el yihadismo.

Su nombre también saltó a los medios por acusar a 'El Mundo Today' de "mala praxis imprudente". El medio satírico escribió que la cantante Björk se retiraba "por miedo a que la versione Pitingo", una broma que no sentó nada bien al artista de Huelva.