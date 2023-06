Salma Hayek está pasando unos días de vacaciones en España. La actriz mexicana ha compartido una instantánea en su perfil de Instagram con el título "Que viva España". En la foto aparece ella misma con gafas de sol disfrutando de una comida en un restaurante con vistas al mar.

Y en el plato de comida es en lo que todo el mundo se ha fijado. Un intento de paella que, tal como algunos de sus seguidores comentan, dista mucho de este plato típico de la gastronomía valenciana. Hayek aparece comiendo un plato de arroz con guisantes, pimiento, gambas y pescado, algo que ha hecho saltar todas las alarmas entre los seguidores españoles de la actriz.

Uno de los comentarios es de la también actriz valenciana Paula Usero, que escribe: "Que alguien le diga que la paella no lleva guisantes" También ha comentado la cantante Vanesa Martín, que le ha escrito: "Todo welcome menos esa “paella”". Otros usuarios le comentan: "Salma que no te engañen. La buena paella no lleva guisantes. Por el amor de Dios". "No es paella, es arroz con cosas", sentencia otro. E incluso le invitan a probar una paella de verdad: "El 1 de julio celebro mi cumple en Santa Cristina d'Aro y esto no es una paella Salma, vente y probarás una buena".