Las llamadas de los oyentes a los programas han regalado grandes momentos a la radio. La espontaneidad con la que responden o cuentan sus anécdotas algunas personas es especialmente graciosa. Esto es lo que ha pasado en Hoy por Hoy con la llamada de una mujer quejándose de su marido.

En ese momento en el espacio se hablaba sobre las personas que dan rabia, y Mari Ángeles ha contactado con el programa para confesar quién le saca de quicio: su marido. "Ya está pasando de la rabia al odio irracional", lamentaba la oyente.

Entonces le preguntan por qué tiene esa inquina hacia su marido, y su respuesta ha provocado que Àngels Barcelo no pudiera contener la risa: "Es limpio al máximo. Pero no es que él sea limpio, es que consigue mantenerse limpio, mantener limpio el sitio donde él habita", asegura.

"Nos fuimos a una romería, había llovido y el suelo era todo barro. Estuvimos bailando y él estrenó ese día unas bambas blancas. Llegamos a casa y las zapatillas estaban impolutas. ¿Cómo puede ser? Es imposible que se pueda ser tan limpio, ¡se las pisé!", cuenta Mari Ángeles totalmente asombrada todavía.

La mujer, tras años de relación, continúa sin comprender cómo es posible que su marido sea tan limpio: "Es que es un superpoder, una virtud molesta a los ojos de un ser normal. No puedo con ello. Yo es que soy normal, no soy sucia, y si me mancho los zapatos los limpio al día siguiente, pero ¿cómo puede salir de casa cuando está lloviendo y volver con las bambas blancas impolutas? Estando en un campo, en un arrozal".

Àngels Barceló, que no para de reir en todo momento, interviene: "Mari Ángeles, ¡qué rabia nos está dando tu marido. Compartimos la rabia contigo. Pero le quieres mucho, ¿verdad?", le pregunta.

A lo que la oyente responde de manera afirmativa: "Claro, animalito. Le he adiestrado. Me costó, pero le he adiestrado. Le digo 'mánchate cariño, mánchate que no pasa nada, que después se lava, de verdad'. La camisa se puede salir un poquito, que no pasa nada porque se salga un poquito, no es un top".