Pocas decisiones son tan trascendentales como la elección del nombre de un local o cualquier elemento relacionado con él, como la cartelería. Es la base de la identidad del comercio y, de hecho, formará parte de toda su trayectoria. No en vano hay empresas especializadas en la creación de la identidad corporativa. Sin duda fue una de las prioridades de un local situado en la plaza mayor de Lugo. Se trata de una cafetería con terraza y sus responsables decidieron hacer este espacio exterior más acogedor con un cierre acristalado a modo de parabán con el nombre 'cocktails'. Hasta aquí todo perfecto. Sin embargo, la magia del destino ha hecho que un pequeño error o tropiezo del destino en esta cristalera acabe convirtiendo el bar en todo un fenónemo viral internacional entre el público anglosajón.

Y es que por cuestiones de accesibilidad y para permitir el acceso desde la plaza, el parabán está divido en dos con tal fortuna que la palabra 'cocktails' ha quedado partida en 'cock' y 'tails'. Esta división no tendría mayor importancia si no fuera porque 'cock', además de gallo también significa pene en inglés, concretamente en su forma más vulgar. El hecho no ha pasado desapercibido para los visitantes, especialmente los extranjeros que han aprovechado su visita a Lugo para convertirlo en todo un fenómeno en redes sociales.