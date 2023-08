La comunicación empresarial a través de las redes sociales es todo un arte. Se trata de una de los principales mecanismos que una empresa o entidad tiene para conectar con sus clientes y su público potencial. Desde hace años estos canales han reemplazado en muchos casos los tradicionales teléfonos de atención al cliente y son el canal favorito para muchos usuarios, especialmente jóvenes. Normalmente, las empresas cuidan al detalle el tono de los mensajes y estandarizan la forma de responder a los usuarios con tal de no provocar una reacción en cadena que pueda dañar la imagen de la empresa.

Sin embargo, parece que Ryanair España tiene una estrategia de comunicación totalmente contraria. Sus responsables llevan meses haciendo lo que cualquier otro Community Manager no desearía ni en sus peores pesadillas. En lugar de buscar puntos de encuentro y rebajar la tensión ante quejas o comentarios jocosos que le dirigen los usuarios, desde Ryanair España prefieren ir al choque y si no que se lo digan al último usuario que citó a la compañía echándole en cara que con otra aerolínea disponga de hasta dos huecos de ventana en su asiento y con la irlandesa ninguno.

La respuesta de la aerolínea

Ni cortos ni perezosos, desde Ryanair contestaron con todo un zasca: "¡Genial!, Así puedes ver lo poco que me importa😁"

Genial! Así puedes ver lo poco que me importa😁 https://t.co/mvsmNiYg3D — Ryanair España (@Ryanair_ES) 9 de agosto de 2023

La respuesta no ha tardado en convertirse en todo un fenómeno en redes sociales. Acumula casi 29 me gustas y no han dejado de registrarse respuestas. Además de quienes se echan las manos a la cabeza y creen que se trata de una cuenta falsa y no la oficial de la aerolínea en España (está verificada), también hay usuarios que se han sumado al tren de la sorna.

Uno de ellos le recomienda a la aerolínea que tome nota del interés de los usuarios de avión por las ventanas y que quizá podrían plantearse cobrar no ya por una sino un extra por los asientos que dispongan de dos ventanas. A lo que los responsables de comunicación de Rayanir respondieron con el mismo tono: Contratado.

Sin duda se trata de un ejemplo de comunicación social disruptiva, una tendencia en la comunicación corporativa que busca llamar la atención y romper las formas de comunicación tradicionales. No es la primera vez que Ryanair hace gala de este tono desenfrenado. Con solo repasar su timeline se pueden ver decenas de ejemplos.

No cari se le llama no ser un agarrao 👍🏻 https://t.co/DKHNgVB5cV — Ryanair España (@Ryanair_ES) 2 de agosto de 2023

Voy a empezar a cobrar por cada tweet que lea de estos https://t.co/10f1iSHtpO — Ryanair España (@Ryanair_ES) 20 de julio de 2023