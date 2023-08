¿Alguna vez has viajado en avión y, al dejar la maleta, te has preguntado qué será de ella hasta que os reencontréis en las cintas del aeropuerto de destino? No estás solo. Esta misma pregunta es la que se debió hacer el usuario de TikTok @omahi.tiktok en uno de sus viajes.

El tiktoker decidió hacer un agujero a su maleta para ocultar una pequeña cámara deportiva y poder grabar todo el recorrido que hace desde que la dejó en el mostrador de check-in del aeropuerto. "Siempre he querido saber qué pasa cuando la maleta se va. Hice un hoyo oculto en una de mis maletas para poder poner la cámara. Intenté que se viera lo menos posible y fui a tomar un vuelo", explica. La cámara "ultrasecreta", según él mismo la llama, fue rápidamente detectada por el agente de pasaje que recibió y pesó su maleta, sin embargo éste decidió no hacer nada al respecto y dejarla ir. El joven se marchó tranquilo al control de seguridad para tomar su avión con la satisfacción del trabajo bien hecho. Había logrado colar la cámara grabando por las rampas para equipajes en el aeropuerto. Al llegar a su destino, como no podía ser de otra manera, buscó su maleta para comprobar que la cámara seguía allí. Así era. Emocionado, empezó a visualizar lo que había grabado. "Lo primero que grabó es a mí entregando la maleta. Se ve claramente cómo la persona de la aerolínea ve la cámara, pero no hace nada", comienza. "Estuvo recorriendo todo el aeropuerto durante 10 minutos", prosigue. Giro inesperado La maleta pasó sin problemas por las primeras cintas con la cámara encendida. Sin embargo, como cualquier equipaje, tuvo que pasar por el detector de rayos X, donde "se vio todo muy raro". El vídeo muestra cómo un operario recoge la maleta y la separa del resto. A continuación: negro. Tal como el tiktoker explica, "mandaron a una persona a revisar específicamente la mía y se ve claramente cómo viene una persona y la apaga". @omahi.tiktok No espere ver eso ♬ sonido original - OMAHI Fin del experimento. Si bien es cierto que la cámara no era tan secreta como decía, el joven ya está pensando en repetir la hazaña, eso sí, escondiendo mejor el dispositivo. Prohibido hacer fotos y vídeos Cualquier persona que haya volado alguna vez se habrá percatado de que está terminantemente prohibido tomar fotos y vídeos en algunas zonas de los aeropuertos. Estas zonas sensibles son, por ejemplo, los controles de seguridad. En caso de que un agente aeroportuario o policía perciba a algún pasajero haciendo uso de cámaras en estas zonas del aeropuerto, lo habitual es que se le solicite que las borre. De no hacerlo, se podría enfrentar a una sanción. Este podría haber sido el caso del vídeo del ingenioso tiktoker.