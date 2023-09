El diputado de Vox, Carlos Flores Juberías, ha provocado un gran revuelo con uno de los últimos tweets que ha publicado. El político ha compartido una imagen de la princesa Leonor junto con otra de algunas de las jugadoras de la selección española de fútbol.

La publicación en X, antigua Twitter, ha acumulado ya más de 1.250 respuestas por la polémica que ha desatado. En la imagen de la izquieda, la hija de Felipe VI aparece vestida de militar en la academia de Zaragona. Por contra, en la fotografía del lado derecho salen dos de las futbolistas de la selección.

Junto con las imágenes Flores Juberías ha escrito unas palabras: "ME REPRESENTA / NO ME REPRESENTAN". Evidentemente, todo esto esta relacionado con la polémica generada en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Han sido cientos los usuarios que han mostrado su desacuerdo con el tweet del diputado de Vox, y para ello muchas personas han recurrido a la condena que recayó sobre él por violencia machista en el año 2002.

ME REPRESENTA / NO ME REPRESENTAN pic.twitter.com/vyqliWnznS — Carlos Flores Juberías (@FloresJuberias) 23 de septiembre de 2023