Cientos de usuarios de Twitter se han indignado con el testimonio de una repartidora de comida a domicilio. La mujer ha publicado en la red social algunas situaciones que ha tenido que vivir durante los últimos días en los que un fuerte temporal ha azotado a prácticamente todo el territorio español.

"Voy a aprovechar para hacer un hilo de las cosas que me han dicho repartiendo bajo la lluvia (yo iba en moto de empresa, una de juguete, reventada y sin dibujo en las ruedas ya)", comenzaba. "Llego toda empapada, chorreando agua en el suelo. Me pregunta la clienta cuando le entrego el ticket mojado: 'Ah, ¿Pero está lloviendo? ¿Llueve mucho?'", continuaba.

La primera situación encendía a quienes comenzaban leyendo el hilo, pero el relato solo acababa de comenzar: "Misma situación en otra casa: 'Joder pero avísame que subes chorreando y me dejas la cena en el ascensor, que me estás ensuciando'".

Bastante harta de todo lo que estaba ocurriendo, el siguiente cliente propuso que le reajeran el pedido a pie: "Diluvio máximo, no podíamos coger las motos. Cliente: 'Bueno pero que me la traigan andando, que vivo cerca'. Me negué pero no sirvió y tocó pasear bajo la lluvia y me importó una mierda que se mojara la bolsa con la cena", asegura.

Cuando quienes leían atentamente a la usuaria pensaban que no podía sorprenderles con nada nuevo, la mujer demostró lo egoístas que pueden llegar a ser algunas personas: "Otro diluvio casi a la hora de cerrar, me pilló repartiendo y la moto se fue a la puta (y yo detrás)". Después de esto una clienta llamó al local para pedir a domicilio, y el gerente le explicó que la repartidora había tenido un accidente y que si quería comida debía ir ella misma a recogerla, a lo que la clienta respondió: "Cómo voy a ir yo con la que está cayendo".

Además, ha relatado cómo algunos clientes le han recriminado que subir con la ropa mojada no era profesional, y que debería de dejar la chaqueta y los pantalones chopados en la moto antes de subir para no dar mala imagen, o que no querían pagarle porque la bolsa del pedido estaba mojara y consideraban que esas no eran formas de hacer una entrega.

Finalmente, recuerda a los repartidores no les gusta exponerse al peligro que supone trabajar durante los días con lluvias torrenciales: "Si trabajamos con lluvia, sin cobrar ningún extra obviamente, es porque si no nos despiden. Fin. En ningún momento está justificado arriesgar nuestra vida y nuestra salud", sentencia.