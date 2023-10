Bea 'la legionaria', la exconcursante de la sexta edición de Gran Hemano ha reaparecido en su canal de TikTok con la publicación de un vídeo en que ha críticado duramente al rey Felipe VI tras encargar esta semana a Pedro Sánchez la formación de Gobierno.

La actualidad no pasa desapercibida para muchos en nuestro país. La exconcursante del reality de Telecinco ha cargado duramente contra el monarca y también contra la reina Letizia. "Este mensaje va para Felipe VI: Usted va de rey, usted va de todo y está casado con una republicana y debe ser que los huevos de los borbones con usted se han perdido", así ha comenzado el vídeo Bea con el que se ha dirigido a todos sus seguidores en TikTok.

A continuación ha reprochado al monarca que no se siente defendida por él, y de nuevo mete a la reina Letizia en la crítica: "Majestad, usted se debe a España, no a Letizia, no a la República, usted es monárquico y usted es quien nos tiene que defender. No nos está defendiendo, y por lo tanto me está haciendo dudar a mí en si defenderle yo a usted o no".

Finalmente, también ha considerado que el rey Felipe VI ha abandonado a España y a los españoles, continuando en la misma línea que el resto del vídeo: "Creo que está dejando a España abandonada, a los españoles también, y mujeres hay muchas, pero España solo una", ha concluído.

La mayoría de usuarios que ha visto el tiktok ha criticado la postura de Bea 'la legionaria', alegando que lo único que ha hecho el rey al engargar a Pedro Sánchez que forme Gobierno es cumplir con la Constitución Española: "Está cumpliendo la Constitución, ahora también eso va a ser culpa de Letizia", opinaba la usuaria Isabella88.