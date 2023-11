Un popular farmacéutico que cuenca con más de 3 millones de seguidores en TikTok, @farmaceuticofernandez, ha compartido un vídeo en el que explica una situación que sucedió en su farmacia cuando un cliente acudió pidiendo "condones para perras", y el profesional sanitario se corona con su respuesta.

"Hoy he estado de guardia y ha venido un chico a las 3 de la mañana 'Uy, tú eres el que hace los vídeos de TikTok', y a continuación me ha dicho: 'Mira, es que vengo a buscar condones para perras", comienza exponiendo.

"Claro, yo he pensado que era la primera vez en mi vida que oía algo así, no sabía que eso existía, yo creo que eso... De eso aquí no hay", ha continuado. No obstante, el cliente en cuestión insistía: "Y me contesta: 'Cómo que no, si yo me los he llevado más veces', y ha hecho un gesto que no sé como explicarlo, una cara despreciable", explica.

"Yo ahí ya he empezado a sospechar y a pensar que podría ser que no hablara en serio, pero es que nadie puede ser tan mamarracho de estar haciendo esta broma y menos a estas horas. Pues resulta que sí que estaba bromeando, y seguía así 'para las perras, eh', guiño, guiño", continua.

La respuesta épica del farmacéutico

Cuando el farmacéutico ha visto que el cliente estaba bromeando ha decidido seguirle la corriente y responderle en la misma línea: "Pues no te hacen falta condones porque las perras no se quedan embarazadas de los cerdos, son especies diferentes". Resulta que el hombre no se ha reído de esta contestación, y según la teoría del 'Farmaceuticofernandez' debe ser porque no lo ha entendido.