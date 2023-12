La mayoría de la población hace la compra en cadenas de alimentación como supermercados e hipermercados. Bien por falta de tiempo, o bien por la comodidad de poder comprar toda la cesta en el mismo sitio. Sin embargo, la calidad de estos productos dista mucho de la que ofrecen los pequeños comercios especializados, y precisamente por este motivo un experto en panadería ha hablado de manera muy clara del pan que venden en los supermercados.

El experto se llama Chef Sergio Benito en redes sociales, y ha publicado un vídeo en TikTok hablando sobre el pan que venden supermercados e hipermercados. Cuenta con nada más y nada menos que 21.600 seguidores en esta red social, y ha comenzado el tiktok con las siguientes palabras: "Por favor, dejad de normalizar el llamar y el considerar a esto pan. Esto no es pan".

Los ingredientes y el proceso de elaboración, fundamentales

A continuación el chef explica que el primer motivo por lo que no considera pan a este producto es por sus los ingredientes: "Además de contener harina, agua, levadura, sal, también tiene emulgente y antioxidantes", adverte. Por otra parte, asegura que el proceso de elaboración es completamente distinto al de una panadería tradicional: "A esto no lo ha tocado una mano humana, ha sido hecho por un proceso completamente mecánico e industrializado en una fábrica".

El experto en panadería insiste en que este producto no es pan, sino un sucedáneo de éste, y argumenta el por qué: "No, déjame decirte que esto no es pan. Esto es un sucedáneo de pan, algo que quiere parecer pan, pero que no es pan. Un pan solo tiene harina, agua, levadura y sal. Un pan es bueno cuando los procesos son los adecuados, cuando las fermentaciones son lentas y los horneados son correctos".

"Esto se lo das de comer a tus hijos, a tus padres y a tus seres queridos"

Por otra parte, culpa a los consumidores de ser responsables de ser quienes compran este producto: "El problema no es solo que te lo vendan, sino que hemos normalizado poner esto en nuestras mesas. Esto se lo das de comer a tus hijos, a tus padres, para tus seres queridos, e incluso para ti mismo. Has normalizado que este producto tiene que estar en tu mesa a diario de lunes a domingo sin falta".

Finalmente, alenta a la población a invertir un poco más de dinero en comprar un producto de calidad, elaborado de manera tradicional: "No me digas que como es un producto que consumimos todos los días no puedes permitirte el lujo de comprar una baguette de un euro, porque luego para los gin tonics del bar sí que tienes dinero siempre".