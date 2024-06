El 'plagio' de Taylor Swift a un artista español

Vino, vio y venció. Así se pueden resumir los dos conciertos de la cantante norteamericana Taylor Swift en el Santiago Bernabéu. Más de tres horas de espectáculo, en las que la artista ha repasado sus once eras, con llenazo absoluto en las dos jornadas en Madrid. Sus fans han visto cumplido el sueño de ver en directo a la que es la artista más importante del momento; acumula más de 150 millones de oyentes mensuales en las plataformas, por encima de Beyoncé, Shakira o Madonna. Con un simple "Hola" y un "ni de coña" ha conseguido conquistar a sus aférrimos seguidores y, también, captar los comentarios en las redes sociales.

Agencia ATLAS | Foto: José Luis Roca

Es la artista del momento. Por su música y por su compromiso con las políticas progresistas, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y su claro posicionamiento contra el partido republicano de los Estados Unidos, especialmente, contraria a la figura de Donald Trump. Pero como toda artista de primer nivel que se precie, su carrera no está exenta de polémica. La última ha llegado con la publicación de su último disco, The Tortured Poets Department. Lo ha hecho con una de sus letras en la que se intuye el plagio a un grupo de pop español mundialmente reconocido, La Oreja de van Gogh.

La canción de la discordia

El undécimo álbum de la estadounidense contiene 16 temas. Sin embargo, la era de esta Swift es mucho más extensa porque la cantante ha publicado canciones adicionales en sus múltiples versiones a la venta. En The Anthology Edition, la lista de canciones crece hasta los 31 cortes; todo un regalo, no exento de su correspondiente pago, para los fans de la artista americana. Es en una de estas canciones, concretamente en "I hate it here", en la que Taylor Swift calca una de las frases de otra famosa canción del grupo donostiarra, ahora liderado por Leire Martínez desde la marcha de Amaia Montero.

En la letra de esta canción, Taylor Swift canta sobre escapar de la situación en la que se encuentra y sueña con explorar otros momentos y lugares. Justo al inicio de la canción, lo manifiesta con el siguiente verso: "Like you are a poet, trapped inside the body of a financy guy". En español, significa "Tú eres como un poeta, atrapado en el cuerpo de hombre de finanzas". ¿Os suena? Recuerda, claramente, a un tema de La Oreja de van Gogh. ¿A cuál?

La canción 'orejer' copiada por Taylor Swift

La Oreja de Van Gogh publicó su tercer álbum, Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Fue la cumbre de su carrera y el gran salto internacional porque el disco les sirvió a Amaia, Xabi, Pablo, Álvaro y Haritz para conquistar América Latina. El cuarto corte del disco, "Deseos de cosas imposibles", habla de situaciones para superar un amor no correspondido, haciendo metáfora de cómo un mendigo compara el cine con un escaparate o cómo un mosquito es el más tonto de la manada por seguir la luz hasta morir.

Pero la seguna parte de la primera estrofa, es donde está el verso clave que ha inspirado a Taylor Swift: "Igual que el poeta que decide trabajar en un banco". La sutil diferencia es que La Oreja de Van Gogh habla de un poeta que decide trabajar en un banco, mientras que la americana habla de un hombre de finanzas. ¿No es lo mismo? ¿No es acaso la misma metáfora? Sea o no intencionado, lo cierto es que los versos son prácticamente calcados. ¿Será casualidad? ¿O Taylor Swift se habrá inspirado en este grupo español?