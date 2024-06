El influencer que comparte el "diccionario valenciano": "'Templat' es una persona guapa de cojones"

Cada ciudad tiene su vocabulario particular, y Valencia no es una excepción. De hecho, los valencianos utilizan muchísimas palabras que, si las emplean en otra ciudad o comunidad autónoma, posiblemente no les vayan a entender. Sin embargo, muchas veces cuesta reconocer cuáles son las palabras que se utilizan en un único territorio, y es difícil darse cuenta hasta que viajas fuera, las empleas y la cara de la otra persona es un poema.

Un influencer, Jorge Amat, se ha popularizado en redes sociales por compartir el "diccionario valenciano". El joven, natural de Valencia, publica contenido en Instagram y en TikTok hablando sobre palabras o frases hechas que solo se utilizan en Valencia. "Choclek. Los valencianos hemos eliminado batido de chocolate de nuestro vocabulario. Choleck y punto", comienza diciendo en uno de sus reels.

"Au. Adiós en valenciano es 'adéu'. ¿Para qué decir cuatro letras cuando puedes decir dos? Llámanos perros, yo lo llamo eficiencia", comenta en clave humorística. "Cuidado que este es espectacular: el patio de la finca. Esto si lo traduces fuera de valencia es 'el portal del edificio'. Es que ni una puta letra es igual. Si sales de Valencia y quieres quedar en el patio de una finca no digas eso, porque no vas a poder quedar".

Después nombra un verbo que significa, básicamente, arreglarse para una ocasión especial: "Mudarse. Mudarse en Valencia es ponerse travieso. Tipico domingo de misa que te tienes que vestir bien, pero quitando la misa". Pero las palabras que más han desencajado a quienes no han vivido en Valencia son las siguientes: "Cuidado con estas dos palabras: templat y destemplat".

"Espérate porque nada es lo que parece. Destemplat, según la RAE, significa 'falto de temple o de mesura'. Es Valencia es que tienes frío, y ya está. Y tú dirás, si destemplat es coger frío, templat tiene que ser tener calor. Pues no, ni mucho menos. Templat es una persona guapa de cojones. Ahora que lo dices, un poco ántonimo de la otra palabra sí que es, porque te pone caliente como una...".

Finalmente, el influencer valenciano comenta una palabra que se utiliza para referirse a hacer un plan con amigos o familiares: "Comboi. En sentido literal esta palabra hace referencia a una caravana, pero en la Comunidad Valenciana nos da igual. Hacer comboi es hacer una quedada, como la típica paella de un domingo".