Una influencer cuenta que va a la boda de su exmarido cuando sigue enamorada de él y levanta ampollas en TikTok

"Mi exmarido me ha invitado a su boda y sí, he aceptado. Y spoiler: sigo enamorada". Así empezaba una influencer el vídeo en el que enseñaba a sus seguidores el vestido con el que iba a acudir a la ceremonia. Su actitud y lo que dice en la publicación ha levantado ampollas en TikTok, la plataforma donde la ha compartido.

De hecho, el vídeo se ha viralizado, y en tan solo unas horas ha acumulado más 3.200.000, 150.000 likes, y 4.000 comentarios. En el tiktok, la creadora de contenido enseña al detalle el outfit que ha escogido para ir a la boda de su exmarido, de quien reconoce seguir enamorada, y alegando que su finalidad es deslumbrar en el evento.

"Donde él quiera que vaya, yo iré"

"Me diréis que estoy loca por ir, pero él me ha invitado, él quiere que esté allí así que yo no le voy a hacer el feo porque donde él quiera que vaya, yo iré", justifica. La influencer opina que el vestido que luce, largo y de color azul marino y blanco y un hombro al aire, es "increíble"

Tal y como explica, su misión en esta boda es destacar: "Voy a ir bien tapada a la ceremonia para luego brillar mucho y bien. Vamos a brillar porque nos lo merecemos, y porque si me ha invitado es porque quiere que vaya".

No obstante, asegura que no va a hacer nada que impida que su exmarido contraiga matrimonio con otra mujer: "Obviamente no voy a hacer nada que se oponga a este matrimonio, pero a veces hay que ir donde te invitan y donde quieres estar".

Una lluvia de críticas

Se trata de Marta Escalante, @holacuore en TikTok. Tiene cerca de 38.000 seguidores en esta red social, y este vídeo, de los últimos que ha compartido, ha sido muy criticado. Entre los comentarios encontramos algunos como "NO hagas lo que no te gusta que te hagan", "¿Estás diciendo que aún sigues enamorada? Pues yo soy la novia y tú te quedas en casa obviamente", o "Si vas con la intención de brillar, mejor quedate en tu casa".