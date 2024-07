"Hoy a Pablo le apetece...": Roro, la tiktoker más criticada del momento

"Hoy a Pablo le apetece…" se ha convertido en, más o menos, el nuevo mantra que porta el estandarte del lenguaje empleado ajora mismo en Tik Tok, ese remanso de hiperbólicas ideas que triunfan sin responder a una razón aparentemente lógica. Por supuesto, nos referimos a esas cinco palabras que la influencer Roro pronuncia decenas de veces en los múltiples videos que publica en la red social, dedicados en exclusiva a cocinar para su novio Pablo.

Si hay algo que resulta innegable es el afán que tiene esta chica por la artesanía aplicada a la gastronomía. ¿No hay pan? Ella se ocupará de hacerlo, ¿No hay mozzarella? Pues...¿Por qué no ponerse ella misma a hacerla? El caso es que ella lo prefiere así, denotando su ilusión por llevarlo a cabo y, con mayor énfasis, su deseo de hacerlo con sumo cuidado y cariño, en consonancia con esa angelical voz -en off- que decora el aspecto sonoro de sus contenidos audiovisuales.

¿Cuál ha sido la respuesta de los usuarios?

A nadie sorprenderá que la -inmediata- respuesta ante este acontecimiento se ha dividido en dos posturas antagónicas (quienes la defienden y quienes la critican) atravesadas por una misma tendencia sempiternamente presente en los tiempos que corren (los memes), por no hablar de la multitud de comentarios que inundan sus publicaciones. He ahí un par de ejemplos:

Comentario de un usuario de Tik Tok / Tik Tok

Comentario de un usuario de Tik Tok / Tik Tok

Millones de comentarios: Algunos irónicos y benevolentes, otros irónicos y malintencionados, algunos alegando que "eres una esclava y las feministas no te queremos entre nosotras", otros contestando que "A las feminazis les jode que todos los hombres querríamos que nuestra novia fuera así" además de, claro, comentarios explícitamente sexuales que apuntan al cuerpo o a los rasgos y gestos del rostro de esta joven de 22 años que, es verdad, aparenta tener -bastante- menos edad.

Tradwife: La condena de Roro

Críticas por aquí, críticas por allá...Sabemos cuál es el modus operandi de las redes, pero si hay un significante que definitivamente ha marcado la polémica suscitada es el Tradwife. O lo que es lo mismo: Las mujeres que encarnan los valores que tradicionalmente se les ha atribuido, como pueden ser los cuidados hogareños y familiares o la absoluta sumisión a sus maridos.

Y es en este término en el que se enmarca la mayoría de comentarios destructivos emitidos hacia Roro: En el papel que representa en tanto que mujer para con Pablo. Este debate existe y está en la calle, en las redes y -cada vez- en la mente y boca de más gente, pero ahora ha terminado de cristalizar con lo acontecido en la cuenta de Tik Tok de esta chica.

Roro, por su parte, alega lo siguiente: "Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo, si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos".

Estas declaraciones no han hecho sino incrementar el volumen de comentarios, con sus respectivas críticas y apoyos, alargando infinitamente un debate que no tiene previsiones de concluir pronto, viralizándose cada vez más hasta llegar a los más recónditos lugares de esta red social.