La nueva "ilusión" de Aitana tras su ruptura con Sebastián Yatra

No está siendo un verano tranquilo para Aitana. En medio de los rumores sobre su nueva ruptura con Sebastián Yatra, después de que rompiera a llorar en uno de sus últimos conciertos antes de interpretar 'Akureyri', uno de sus duetos más especiales; la popular cantante busca nuevas ilusiones y motivos para seguir sonriendo. Ha estado en Ibiza, en la que se la ha visto compartiendo ocio con el actor Arón Piper, pero ahora se ha mostrado tremendamente contenta y emocionada por un nuevo "sueño", como lo ha definido ella misma en sus redes sociales.

No es para menos porque la ex triunfita parecía tremendamente afectada por la posible ruptura. "Hay personas, hay cosas y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble... Pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera”, explicaba la cantante en su concierto.

El "sueño" de Aitana

Con una vida sentimental revuelta, la artista se refugia en su trabajo, donde sigue consiguiendo nuevas metas. La última es su reciente anunciada colaboración con el cantante Sam Smith, en una nueva versión de la popular canción «Like I can», que ya se puede escuchar en las diferentes plataformas con parte de la letra del tema en español e interpretada por la cantante.

Aitana y Sam Smith se han conocido a través de un directo en las redes sociales. La española se ha mostrado muy agradecida por formar parte del álbum de aniversario del cantante, ya que le ha explicado que es seguidora de su música desde la adolescencia. Por su parte, Sam Smith ha comentado que la colaboración de Aitana "significa mucho para mí" y que ha sido "un placer poder contar contigo". Pero no solo se ha limitado a agradecer a la artista barcelonesa, sino que le ha confesado que le encanta "su voz y su música".

Mantiene su ingenuidad

Al finalizar el directo, la cantante ha compartido el directo en sus redes sociales. Allí ha acompañado la publicación con un texto en la que se detecta su tremenda emoción por esta colaboración. Y es que, a pesar de saltar a la fama hace casi siete años, la española sigue manteniendo parte de la ingenuidad con la que enamoró al público. "Te he admirado siempre, siempre, siempre. Pero, ahora, te admiro incluso más por lo bien que te has portado conmigo, por dejarme formar parte de algo tan especial para ti". Y ha finalizado el texto con un deseo futuro: "Espero que nos veamos muy pronto".