Una boda es, casi siempre, una alegría. Sí, digo casi siempre porque estos eventos cada vez resultan más caros, por lo que los invitados se ven obligados a colaborar económicamente con los novios o novias para cubrir los gastos. Cada uno es libre de aportar más o menos dinero, así como de incluso no poner ni un euro. Sin embargo, poner poco dinero o directamente no poner, está muy mal visto.

Las personas que se casan no especifican ningún tipo de cifra exacta a aportar a los invitados, pero hoy en día la cantidad que dan los invitados casi siempre supera los cien euros. Este es un tema que cada vez causa más indignación, y por eso un tweet de una usuaria de X relacionado con todo esto, ha generado mucha polémica en esta red social.

"Que se siente a esperar mi transferencia"

Y es que un primo con el que no tiene relación le ha invitado a su boda, y ella le ha comunicado que no va a asistir. Después de esto, su familiar ha contactado con ella para decirle que en la invitación que recibió figura su número de cuenta bancaria, refiriéndose, evidentemente, a que le realizara un ingreso pese a que no va a acudir a la ceremonia.

Rechaza la invitación a una boda y el novio le llama para que, aún así, les realice una transferencia. / RD

"Me invitó a su boda un primo al que he visto dos veces en mi vida. No voy porque no tenemos relación, nunca nos hemos llamado ni para lo bueno, ni para lo malo. Hoy me ha llamado para recordarme, sutilmente, que en la invitación hay un número de cuenta. Que se siente a esperar mi transferencia", ha escrito.

La indignación del resto de usuarios

La situación ha cabreado a muchos otros usuarios, quienes incluso han comentado el tweet haciendo alusión a situaciones parecidas que les ha tocado vivir. En general, todos han sido muy críticos con la norma no escrita que parece obligar a todos los invitados a pagar una gran cantidad de dinero para sustentar el costo de las bodas de los novios y novias.