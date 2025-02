Los vecinos de Cullera no salen de su asombro cuando ven circular este vehículo por sus calles

Cada vez son más y sobre todo más variopintos los vehículos que circulan por las ciudades españolas. Esto se da todavía más en las capitales más pobladas, donde se concentra una mayor densidad en el tráfico, ya que muchas personas prefieren elegir opciones diferentes al coche para moverse con mayor agilidad, así como para lograr aparcamiento más fácilmente.

Motocicletas, autobuses, bicicletas, patinetes eléctricos, segways, hoverboards, monociclos eléctricos... Todos estos vehículos se posicionan frente al coche como alternativas cada vez más utilizadas. No obstante, cuando parece que ya se ha visto todo, aparece un vehículo novedoso y completamente desconocido para la mayoría de personas.

Un hombre conduciendo un monociclo eléctrico. / RD

Esto es lo que les ha pasado a los vecinos de Cullera, que no salen de su asombro viendo a un vehículo de lo más particular circulando por las calles del municipio valenciano. 'La_madrina_tiesa' ha sido quien ha compartido el vídeo en TikTok, donde acumula casi 130.000 me gusta y 900 comentarios de personas igual de sorprendidas.

"Flipando estoy", escribía la usuaria en la descripción de la publicación. Y aunque la mayoría de los comentarios de otros usuarios se encaminaban en el mismo sentido diciendo cosas como "¿Eso no es lo de 'Gru mi villano favorito'?", "Es de la NASA" o "En mi vida he visto algo igual", hay otros que sí que saben de que se trata: "Es un velomobile", respondían varios.