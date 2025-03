Richard Gere desvela su plato favorito de la gastronomía española

Richard Gere lo tiene claro. La gastronomía española es muy rica y variada, y tal como él mismo ha confesado en una entrevista de la revista Elle, "independientemente de la región, la comida española es increible". "Me gusta todo", asegura.

El plato favorito de Richard Gere

La entrevistadora no es otra que su esposa, Alejandra Gere, quien apostilla: "la tortilla española te encanta". Gere lo confirma: "me gusta la tortilla, me gusta todo". Y añade, mirando esta vez a la cámara directamente: "Ella hace la mejor pasta del mundo" en un tierno gesto a su esposa, y explica: "Ella vivía en Italia cuando nos conocimos y aprendió todos los secretos para hacer una pasta increíble".

Sara Fernández

No contento con eso, el actor prosigue alabando la mano de su esposa en la cocina. "Hace las mejores ensaladas, pero especiales, no solo con lechuga", añade. "Y la comida japonesa", le recuerda ella, a lo que responde que podría ganar dinero con ella. "Es realmente una chef", sostiene.

Richard Gere recogió el pasado 8 de febrero en Granada el Goya Internacional en el año en el que se cumple el 50 aniversario de su debut en la gran pantalla. Además, el actor anunció hace unos meses que ha elegido Madrid como su nueva residencia y ya vive en nuestro país junto a su esposa.