La particular respuesta de un vecino de Massanassa al que le rallaron el coche: "Te perdono"

Un habitante de Massanassa ha tenido una particular idea para "vengarse" de su vecino por rallarle el coche. El afectado, que ha resultado enfadado al descubrirlo, ha decidido colocar una lona en la fachada de su casa con un mensaje dirigido al conductor o conductora que le ralló el coche. "Hola vecino, si me has rallado el coche por falta de cariño en tu casa, te perdono", comienza diciendo la pancarta, para a continuación proseguir con una retahíla de insultos.

El cartel no ha pasado desapercibido para los ciudadanos de Massanassa, que lo han compartido en redes sociales ante lo inesperado de su contenido.

Conductas incívicas

Este cartel es una muestra más de que, en muchas ocasiones, los conductores tienen conductas incívicas circulando o estacionando. A pesar de que es bien sabido por todos que, si se causa un daño a otro vehículo, se debería dejar una nota con el número de teléfono para poder dar parte al seguro, lo cierto es que muy pocas personas lo hacen si el coche perjudicado está aparcado y su dueño no se encuentra presente.

Queda saber si el vecino al que realmente va dirigido el mensaje que se han encontrado los vecinos de Massanassa se ha dado por aludido.