Camarones, conejo o pulpo: La peculiar receta de paella valenciana en un restaurante de Colombia

Avalancha de comentarios en Tiktok por el vídeo de un restaurante colombiano en el que presumen de su paella valenciana. La cuenta de tiktok del establecimiento El Quijote, un restaurante español que se encuentra en Colombia, ha compartido su peculiar receta de paella valenciana y los comentarios de los valencianos no se han hecho esperar.

El restaurante se presenta así: "Sabores de España a 1 hora y media de Bogotá. ¡Paellas, rabo de toro y más!". En su cuenta muestran algunos de los platos más populares de la gastronomía española, como son los callos a la madrileña, rabo de toro o cazuela de marisco. Además, también se atreven con las paellas, y ofrecen una gran variedad de sabores, como la paella con langosta, paella "mar y tierra" y la controvertida paella valenciana.

La peculiar paella valenciana

El vídeo más viral de este establecimiento colombiano no es otro sino el que muestra, con orgullo, su paella valenciana. "El sabor de la tradición española en cada bocado", comienzan presentándola. "Una receta auténtica que fusiona lo mejor del mar y la tierra en un arroz lleno de aromas y texturas inigualables", continúan, y aquí empiezan los problemas. La receta de la paella valenciana, tan intocable para los valencianos, no fusiona mar y tierra y estos se lo han hecho saber en comentarios. "Eso no es paella, es arroz con cosas", sostiene una usuaria. "Valencianos, estamos con vosotros en este momento de tanto dolor", comenta otro, mientras que un tercero ironiza: "Soy valenciano, y le falta la Nutella".

La receta que ofrecen en El Quijote contiene camarones, almejas, calamar, pulpo, conejo y cerdo, que "se combinan en perfecta armonía para brindarte un festín de sabores", continúan en su presentación del plato.

Pero la paella no es el único plato que ha generado controversia. En El Quijote también proponen un plato al que llaman "costillas a la Mancha", del que varios manchegos han renegado en comentarios: "Pásame la receta, que vivo en Castilla la Mancha y no la conozco", ironiza un usuario, mientras que otro asegura que "soy Manchego y eso no es plato típico de La Mancha...ni de España".