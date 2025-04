Una mexicana sobre la paella: "Es de pobres"

"La paella es una comida de pobres". Así arranca el vídeo de tiktok del pódcast Rompelapodcast en México. "Nosotros aquí en México le hemos dado en la madre al platillo, esto es la verdad", prosigue, asegurando que en su país han mejorado este plato típico de la gastronomía española.

La conductora del pódcast prosigue con su crítica a la paella: "En España no le ponen ni langosta, ni cangrejos ni camarones", sentencia, y añade que en nuestro país la paella se hace con "las sobras".

Guerra de comentarios

El vídeo en el que la presentadora critica la paella es, sin duda, el más visto de todos los de su canal, con cerca de un millón de visualizaciones. La razón de su gran viralización no es otra que los cientos de españoles que han acudido en masa a defender uno de los platos patrios más populares. Entre los comentarios, hay usuarios que defienden que en México "no la hacéis como en España porque no tenéis ni pajolera idea de lo que es una paella", mientras que otros sostienen que la verdadera paella es la valenciana, "el resto son arroces". "Vente a València y probarás la verdadera paella", invita otro tiktoker.

También hay quienes defienden esta "mejora" mexicana: "Nosotros somos tan chingones que cualquier cosa la mejoramos", sostiene uno. "Mucha razón. Mi hijo estudia gastronomía y siempre me dice que la comida española es de sobras porque siempre estaban en crisis por tanta guerra", señala otra usuaria.

No hay duda de que, hablando de comida, cada uno barre para su casa.