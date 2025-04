Un mexicano cocina paella y añade un ingrediente que siembra la disputa entre los valencianos

Una paella cocinada fuera de nuestras fronteras vuelve a estar en el centro de la polémica. Es el plato más emblemático de la gastronomía valenciana y uno de los más importantes a nivel nacional, tanto que ha traspasado las fronteras y cada vez son más quienes intentan emularlo en distintos países.

Tras ver la poco acertada receta de un restaurante colombiano que decía servir la "paella original", ahora es un tiktoker mexicano quien se ha lanzado manos a la obra con este plato.

El creador de contenido Roberto Morales, de México, ha compartido un vídeo en el que demuestra cómo hace una paella tras haber aprendido de los valencianos. "Después de cuatro años y un gran viaje a Valencia, por fin hice la paella valenciana", arranca.

La receta de Morales

El primer paso para hacer una paella, según Morales, es preparar los ingredientes: "Pato, pollo y conejo, indispensable para la paella valenciana". El tiktoker explica que "hay que deshuesar todas las piezas", mientras se ve cómo va haciéndolo con cada uno de los animales, y también que "hay que hacerla con leña". El joven coloca la paella sobre una barbacoa encendida y, tras echar un poco de aceite, empieza a sofreír la carne con "un poco de sal".

Una vez la carne sellada, Morales procede con las verduras. "Judía verde plana, esta es la que pude conseguir en México", dice mientras muestra unas vainas bastante similares a las utilizadas en València. También añade tomate triturado y pimentón dulce. Con todos los ingredientes bien mezclados, el creador añade el agua y el azafrán en una cantidad muy concreta: "siete ramitas por persona".

A continuación, el tiktoker mexicano añade corazones de alcachofas, garrofón, caldo y, para acabar, el arroz, que es de la D.O. Valencia. Finalmente añade unas ramitas de romero, la deja al fuego durante 16 minutos y "para cerrar, 30 segundos a fuego alto para que se haga el famoso socarrat".

El resultado

Lo cierto es que la paella de Roberto Morales no tiene mala pinta a simple vista, como muchos españoles le reconocen en los comentarios. Sin emabargo, hay un ingrediente que ha hecho saltar todas las alarmas a los valencianos. "Casi aciertas del todo, pero PATO??? La paella valenciana no lleva pato," comenta un usuario en el vídeo, que acumula más de 3.000 comentarios y 200.000 'me gusta'.