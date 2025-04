"Sin cerveza en Benidorm": Así anuncia el periódico The Sun el apagón en España

El apagón global que dejó este lunes a toda la Península Ibérica sin electricidad durante más de ocho horas ha sido portada en cientos de medios de comunicación internacionales. Los enfoques y formas de abordar el tema son diversos, pero hay un periódico inglés que destaca por su peculiaridad.

"No beer in Benidorm"

El tabloide británico The Sun trae en su portada de este martes la noticia del día poniendo el foco en algo muy concreto: la cerveza. "No beer in Benidorm", es decir, "Sin cerveza en Benidorm", anuncia en grande junto a una jarra de cerveza tachada. Junto a esta imagen, el tabloide añade otra de una terraza vacía y un pequeño texto que parece extraído de alguna red social en el que se lee: "La cerveza está caliente. ¿Hay alguna forma de evitar esto, España? No puedo beber cerveza caliente en Benidorm".

El tabloide, en su versión digital, sigue de cerca el apagón masivo en España y Portugal.

Un apagón histórico

El apagón ocurrido este lunes a las 12:33 sigue centrando la atención mediática más de 24 después. Sin tener esclarecidas las causas, el Consejo de Seguridad Nacional lanza una comisión de investigación para determinar los motivos del colapso total del sistema eléctrico, según ha confirmado el presidente Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros monográfico sobre la crisis eléctrica. El presidente ha advertido su intención de “exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados” por el caos vivido.