La aplaudida denuncia de una chica: "Una cosa que demuestra que vivimos en un mundo de hombres..."

Una joven, Olivia Marin, ha publicado un vídeo en TikTok que no ha tardado en viralizarse. En la publicación, la chica hace una propuesta para que se ofrezcan productos de higiene íntima en espacios públicos, y miles de mujeres han aplaudido este planteamiendo.

"Una cosa que demuestra que vivimos en un mundo de hombres pensado para hombres es que no haya compresas o tampones en los baños públicos. Pensaron en poner preservativos pero no estos productos, cuando más de la mitad de la población del mundo menstrúa una vez al mes", recrimina.

Marin ha puesto sobre la mesa que todas las mujeres se han encontrado con la situación de venirles la menstruación sin que lo esperaran, y verse en el apuro de no tener nada para ponerse para evitar mancharse: "Me ha pasado muchas veces y me he tenido que apañar con papel o salir corriendo a pedir una compresa con mucha vergüenza", lamenta.

La joven se adelanta a aquellos que vayan a proponer que las mujeres deberían llevar siempre productos de higiene íntima, pero ella se corona con una gran respuesta: "Entonces me dirás que la solución es que yo lleve mis propias compresas porque sé que me puede pasar. A esto yo te respondo que si quieres quitamos el papel higiénico de los baños porque si tu cuerpo tiene respuestas normales a procesos normales tendrías que llevar tú tu propio papel higiénico".

La aplaudida propuesta de una chica para que se ofrezcan productos de higiene íntima en espacios públicos. / RD

Finalmente, para aquellos que pudieran argumentar que los productos de higiene íntima son mucho más caros que el papel higiénico, Olivia también tiene respuesta: "El problema es que no entiendo por qué no son considerados los productos de higiene femenina como productos de primera necesidad"