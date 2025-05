Un bar no apto para "bros"

Los bares, al igual que el resto de establecimientos de hostelería, tienen reservado el derecho de admisión. Esto quiere decir que son los propios dueños del local quienes pueden vetar a ciertas personas o ciertas actitudes a la hora de acceder, habitualmente por comportamientos incívicos o por normas que buscan el respeto y comodidad de todos los comensales. Algunos ejemplos son la prohibición de acceder a bares y restaurantes situados en zonas de playa sin camiseta o en traje de baño, o la restricción para celebrar despedidas de soltero por el escándalo que habitualmente ocasionan este tipo de reuniones.

Una prohibición poco habitual

Sin embargo, en un bar de nuestro país tienen una norma muy poco común. En un cartel pegado en una cristalera, el local anuncia: "En este bar se prohíbe el paso a personas que digan bro".

El cartel lo ha compartido la famosa cuenta de X 'Soy Camarero', que lo acompaña con ironía de un: "Me parece correcto, hermano". La imagen no ha tardado en viralizarse, superando los 4.000 'me gusta', y provocando cientos de comentarios.

Un usuario responde con otro cartel peculiar, que en este caso hace referencia a las mil maneras diferentes en las que muchos clientes se piden el café. ¿Leche de avena? ¿De soja? ¿De almendras? Nada de eso, en este bar se sirve leche de vaca, tal como reza su letrero.