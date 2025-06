El influencer valenciano Peldanyos puntúa todas las patatas fritas de marca blanca: sus ganadoras, "de churrería fallera"

Peldanyos, influencer 'foodie' valenciano, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que valora las patatas fritas de bolsa de marca blanca de los principales supermercados españoles.

El conocido creador de contenido ha hecho una cata a ciegas de patatas fritas de los supermercados AhorraMás, Día, BM, Lidl, PrimaPrix, Mercadona y Carrefour, además de las famosas Lays Gourmet.

Las patatas ganadoras

Por sus manos van pasando platos llenos de patatas y, uno a uno, va degustándolas y puntuándolas. "A mí estas no me han satisfecho demasiado... Diría que son un 6,2", comenta de las primeras. "Veo menos impurezas en la patata. Aquí ya estamos subiendo la calidad", sostiene de las de Día. "Estas son un chof absoluto", "para mí estas son un 6", "estas están buenas y punto...". Y así continúa analizando, marca a marca, hasta que llega a sus favoritas. "Son de churrería fallera", sostiene. Y no son otras que las del supermercado Aldi.

Polémica en los comentarios

La sentencia en comentarios es unánime: las mejores patatas son las de Eroski. Eso le dicen decenas de sus seguidores a colación de su vídeo, del que dicen que, de haberlas probado, serían sin duda las ganadoras.

Una de sus seguidoras le recrimina: "siendo valenciano es criminal que no pruebes las de Consum", a las que otro usuario le contesta: "sabemos que serían las mejores". El motivo lo explica el propio Peldanyos, y es que actualmente reside en Madrid y allí no existe esta cadena de supermercados.