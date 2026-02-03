¿Cada cuánto hay que lavar la ropa? Un enfermero tiene la respuesta

Jorge Ángel, enfermero y creador de contenido en redes sociales, comparte con su más de un millón de seguidores todo tipo de consejos y dudas que pueden aparecer a diario.

Con vídeos de lo más cercanos y en los que combina ciencia y humor, el influencer explica lo que se debe hacer en situaciones cotidianas como es la de lavar la ropa. Parece tarea fácil, pero no siempre se hace bien.

¿Cada cuánto hay que lavar la ropa?

Para Jorge Ángel, si bien la respuesta es clara, no es única para todas las prendas: depende. "La ropa interior y la que usemos para hacer deporte aguantaría una puesta, mientras que las camisetas y blusas, que también van en contacto con el cuerpo pueden estar entre una y dos puestas", sostiene.

Para sudaderas y pantalones la frecuencia es menor, y sería suficiente con lavarlos cada tres a cinco puestas.

Lo cierto es que estas recomendaciones pueden ser orientativas y funcionan en líneas generales. Sin embargo, prendas como los vaqueros o los jerséis de lana sufren con cada lavado y, mientras no estén sucios o con olores, los fabricantes suelen recomendar ventilarlos al aire libre y espaciar más los lavados.

Otras prendas, según el uso que se les dé, podrían necesitar más lavados, como en el caso de las sudaderas. Y, por supuesto, en caso de mancharse lo ideal es lavar la mancha lo más rápido posible a mano.

El vídeo de Jorge Ángel, que supera la veintena de comentarios, ha dado mucho que hablar y sus seguidores se sorprenden con lo que el influencer dice. Hay quienes afirman que se cambian de ropa a diario y la echan a lavar directamente, mientras que otros escriben: "Hasta que el pantalón no te hable no te lo quitas". Una usuaria, por su parte, abre el melón de los sujetadores, y bromea: "como sea el que más te gusta...".