Burger King fulmina a El Xokas retirando su campaña tras su polémica con Ester Expósito

La paciencia de las grandes marcas tiene un límite, y El Xokas acaba de comprobarlo de la peor manera posible. En medio de la enorme bola de nieve que le ha salpicado en los últimos días, el creador de contenido gallego se ha visto obligado a decir adiós de forma fulminante a su última y millonaria campaña publicitaria. Burger King ha decidido rescindir su contrato con él y retirar de inmediato el menú personalizado que llevaba su nombre y su imagen como respuesta a la oleada de indignación de los internautas.

La drástica decisión de la cadena de comida rápida llega tras una intensa presión en redes sociales. Cientos de usuarios exigieron responsabilidades a la marca y comenzaron a promover un boicot contra Burger King, rescatando tanto sus recientes e incendiarias declaraciones sobre la actriz Ester Expósito como las controvertidas e intolerables respuestas que dedicó a sus seguidores en su última transmisión en directo.

"He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años"

Fiel a su agresivo estilo y sin ningún tipo de filtro, Xokas estalló enfurecido hace unas horas ante los comentarios de su propio chat, donde algunos usuarios se burlaban de su aspecto físico y sus entradas. Lejos de ignorarlo, el streamer insultó gravemente a la madre de un seguidor: "Vuestra madre me habla por WhatsApp. La tengo bloqueada a la zorra, que es muy pesada. Sí, tengo entradas, ¿qué pasa?", espetó, para inmediatamente después presumir con soberbia de su cuenta bancaria.

Fue precisamente en ese ataque de ira donde metió directamente a la marca que le patrocinaba en el fango: "También tengo dinero para enterrarte. Sí, efectivamente. He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando, cerdito", fardó ante miles de espectadores.

Estas declaraciones, sumadas a otros gestos de dudoso gusto —como un obsceno ademán que realizó recientemente con la camiseta oficial de la selección de fútbol de Argentina—, han terminado por colmar la paciencia de la multinacional.

Comunicado oficial de Burger King: expulsión inmediata de la 'Grand King'

Este jueves, tan solo unas horas después de la polémica transmisión, Burger King ha emitido un tajante comunicado en sus perfiles oficiales para anunciar la cancelación inmediata de su colaboración con el gallego dentro de la campaña Grand King, una conocida promoción en la que Xokas "competía" con otras celebridades de internet como Marina Rivers o Marta Díaz para diseñar la hamburguesa perfecta.

El comunicado de la marca: "Queremos dejar claro que sus declaraciones en ningún caso representan los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración", reza el escrito.

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Para zanjar el asunto, la cadena ha confirmado que desvincula por completo su imagen de la de El Xokas y que la sonada campaña publicitaria seguirá adelante únicamente con los otros tres creadores de contenido participantes. Un durísimo correctivo financiero y de reputación para uno de los comunicadores más polémicos de internet.