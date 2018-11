10k Maratón Valencia 2018: Un circuito rápido y para disfrutar

El 10K Valencia Trinidad Alfonso nació hace siete años como un complemento, como un aliciente más para que los acompañantes de los miles de corredores que vienen a València procedentes de todo el mundo, pudiesen vivir también la sensación de participar en la gran fiesta del maratón. Pero, con los años, el 10K ha ganado entidad propia, protagonismo propio y poco a poco, silenciosamente, se ha consolidado como una cita importante por sí misma.

Tal es así que este año el 10K Valencia Trinidad Alfonso está de enhorabuena, este domingo 2 de diciembre, entra por la puerta grande en la lista de mejores carreras del mundo. Estrena la recién concedida Etiqueta de Bronce de la IAAF. Un tercer escalón del podio con el que no se

conforma y que la hermana pequeña del Maratón espera abandonar pronto para ascender, de momento, al segundo puesto, a la Etiqueta de Plata.

El 10K Valencia Trinidad Alfonso reúne todos los requisitos para ser una prueba de referencia. Compartir servicios y organización con un maratón oro como es el de València es toda una garantía. A ello se une su espectacular recorrido idóneo para buscar marca personal, batir récords o simplemente para estrenarse en la distancia.

Mapa del recorrido del 10k



El 10K permite además vivir la experiencia de compartir salida y meta con el Maratón. La prueba arrancará a las 8:30 horas la mismo tiempo que lo hará el maratón desde el Puente de Monteolivete. Los participantes en el 10K tienen la oportunidad de vivir la experiencia de cruzar la meta sobre la pasarela azul del lago del Museo Príncipe Felipe.

El 10K Valencia Trinidad Alfonso cuenta con 8.500 participantes, la cifra máxima establecida por la organización. Un año más, las inscripciones se agotaban hace meses. El 10K Valencia Trinidad Alfonso puede presumir además de ser una de las carreras con mayor participación femenina.

El 48% de las inscritas son mujeres. Para conseguir la Etiqueta de Plata uno de los objetivos es bajar los récords de la prueba, tanto masculino como femenino.

En hombres el récord lo ostenta desde la pasada edición el marroquí Jouad Chemal con 28:43, una marca que él mismo aspira a superar este año. Destaca también la presencia del francés Morhad Amdouni que acredita 27:36 en el 10.000, de Jouad Zitane (28.52) y del etíope Engdayegu Haymanot (28:41), entre otros. Entre los españoles destacan Daniel Mateo y el atleta del CA Serrano Juan Antonio 'Chiki' Pérez, entre otros. En mujeres, la marca a batir es muy exigente: los 32:13 con los que Malika Asahssah ganaba la primera edición. La keniata Susan Jeptoo (31:59), y la atleta de Barhein Damaris Mutua (32:22), figuran entre las favoritas. La valenciana Marta Esteban, Alessandra Aguilar, Marta Galimany, Maitane Melero, Isabel Macía... son otras figuras destacadas.

Tiempos de paso de los corredores en el 10K

0 Puente de Monteolivete 08:30:00 08:36:00

1 C/ Padre Tomás de Montañana 08:32:48 08:43:30

2 Paseo Alameda 08:35:36 08:51:00

3 Paseo Alameda 08:38:24 08:58:30

4 C/ San Pio V 08:41:12 09:06:00

5 Plaza Tetúan 08:44:00 09:13:30

6 C/ Pascual y Genís 08:46:48 09:21:00

7 C/ Colón 08:49:36 09:28:30

8 Avda. Jacinto Benavente 08:52:24 09:51:00

9 C/ Alcalde Reig 08:55:12 09:43:30

10 Meta: Lago Ciudad Artes y Ciencia 08:58:00 09:51:00