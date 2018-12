'Diegol' llevaba "los valores del cholismo para el running"

«Diegol» llegó a la meta con su camiseta del Atlético de Madrid, orgulloso de llevar el escudo del equipo rojiblanco en el pecho, y feliz por haber llegado a la meta pletórico. «Soy hincha del Atlético de Madrid con los valores del cholismo para el running y disfrutando de esta Maratón que de largo es la mejor de España», señalaba.

¿Por qué te luces el nombre de Diegol en el dorsal?, se le preguntó al corredor. Lo explica de la siguiente manera. «Yo me llamo Diego y jugaba al fútbol. Estuve jugando en Argentina y allí me pusieron el nombre del ídolo el país que es Diego Maradona, y así se me quedó», indicó.

«La carrera es impresionante. No había corrido en València pero seguro que voy a repetir muchos años más porque todo lo que me dijeron es poco. Enhorabuena a la organización, a la ciudad, y a todos los que forman parte de este Maratón porque es impresionante», explicaba.

«Ya te he dicho que es de largo el mejor de los que he corrido. Esta era mi primera vez en València y va a ser la primera de las muchas más que voy a correr aquí porque es impresionante», añadía.