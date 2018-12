Maratón Valencia 2018: Todos los famosos que participaron

Treinta mil atletas por las calles y 200.000 espectadores animando desde las aceras han convertido a València en un referente indiscutible del deporte urbano y popular. El maratón Trinidad Alfonso atrae la atención de corredores de todo el mundo, que se sienten cautivados por la belleza de la ciudad y por una organización ejemplar.



No es extraño, en este contexto, que también fascine a personajes populares. De hecho, ayer se pudo ver a un puñado de famososo enfundados en su ropa deportiva y entre multitud de ciudadanos anónimos corriendo el maratón o la 10K en València.



Entre ellos estaba el extorero Francisco Rivera, que se enfrentó a los 42,2 kilómetros del maratón y que, pese a tener problemas con el muro, logró finalizar la prueba con un tiempo de 5:19:09.





La televisivatambién participó en la carrera, aunque en su caso lo hizo en la 10K, que acabó con un tiempo de 55:33, mientras que su marido, el chef, optó por el maratón y consiguió no sólo finalizarlo sino marcar un excelente tiempo al finalizar el recorrido en sólo 2:55:22. La presentadora lo esperó en la meta y lo felicitó por su gran actuación, aunque él aseguró que los tres últimos kilómetros de la prueba fueron "un infierno" que parecía "no acabar".El cinco veces ganador del Tour de Francia, el ciclista, también tomó parte en la prueba, aunque no lo hizo corriendo, sino subido encima de una bicicleta. El campeón de ciclismo se encargó de marcar el primer puesto femenino del maratón, que fue para Ashete Dido.