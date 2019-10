Todo lo que tienes que saber

El Medio Maratón de València 2019 Trinidad Alfonso EDP que tendrá lugar este próximo domingo, 27 de octubre, se ha convertido en unas de las grandes referencias deportivas de la ciudad de València. A continuación te detallamos todos los detalles a tener a cuenta antes, durante y después de la carrera.





ANTES DE LA CARRERA



Dorsales



Guardaropa

Cambios en el cajón asignado

DURANTE LA CARRERA

Los días previos los participantes deberán recoger el dorsal en la Feria del Corredor, que se encuentra en una carpa situada junto a la zona de salida y meta en la calle Ángel Villena a la altura de L´Alqueria del Basket. Tendrán que acercarse entre viernes y sábado en horario de 9 a 21 horas. Para recoger el dorsal es imprescindible presentar DNI, Pasaporte o documento acreditativo en vigor. Los runners que no puedas acudir tendrán que autocreditar a otra persona a través de la zona de autogestión de la web del evento. También se podrán realizar cambios de talla de las camisetas en la Feria del corredor.El servicio de guardarropa se encontrará en la Feria del Corredor. El día de la carrera estará abierto en hoario de 7.30 horas a 13:00 horas. En su interior se puede depositar una bolsa por corredor con la etiqueta adhesiva proporcionada en la bolsa del corredor.Para hacer un cambio en el cajón asignado según la marca acreditada de cada corredor o prevista en el momento de su inscripción, se podrá realizar en la Feria del Corredor con un coste de 15 euros. Si por el contrario ya tienes acreditada una marca para un box más rápido no es necesario realizar ningún cambio, puedes iniciar la carrera en un box más retrasado.También se podrá solicitar la devolución del importe de la inscripción por lesión a través de la plataforma del evento pero en este caso la fecha sería 1 de octubre (presentando certificado médico), después no se aceptan devoluciones. Al igual que los corredores pueden realizar cambio de nombre o titular del dorsal/ chip a través de la web hasta el 1 de octubre.El horario de salida del Medio Maratón de València 2019 Trinidad Alfonso EDP tendrá lugar el domingo a las 9:00 horas desde la Avenida Antonio Ferrandis, 18. El horario de salida depende del tiempo acreditado en la inscripción. Estos serán los tiempos de paso:



A las 9:00h la primera oleada de corredores acreditados hasta 1h 45 y 59 segundos.

A las 9:06h saldrán todos los demás participantes que se han inscrito con tiempos entre 1h46:00 y 1h59:59.

A las 9:12 horas saldrán los participantes con marcas a partir de 2h.

¿Dónde es mi salida?

Avenida Antonio Ferrandis, número 18.

¿De qué depende el horario de salida?

Del tiempo acreditado en la inscripción.

¿Cómo llego a la zona de la salida?

Te recomendamos usar el transporte público para llegar a la zona de salida.

EMT: líneas 35-95 con destino a salida / meta.

Metro Valencia. Líneas 3 y 5. La parada más cercana es Alameda (20min a pie).

¿Hay aparcamiento de bicicletas?

Sí, junto al guardarropa.

¿Hay aparcamientos de Valenbisi por la zona?

Hay aparcamientos por la zona de salida y meta.

¿Hay aparcamiento de coches cerca de la zona de llegada?

Aparcamientos de acceso libre:

Parking 1 (A y B): Junto al Pabellón Fuente de San Luis

Aparcamientos con horario de apertura:

Parking 4: Centro Comercial Aqua

Parking 5: Ocenogràfic (de pago 6€ presentando el dorsal de la prueba en el Centro de Control del parking).