València se lanza hacia otro récord del mundo femenino este domingo

'Dream fast. Run faster' (Sueña rápido. Corre aún más rápido) es el lema con el que el Medio Maratón València Trinidad Alfonso EDP que se celebra este domingo, 27 de octubre, quiere volver a hacer historia. La organización, a cargo de la SD Correcaminos aspira a batir de nuevo el récord del mundo femenino superando la marca que Joyciline Jepkosgei lograba en València en la edición de 2017: 1:04:51. «Tenemos este año al menos a tres atletas capaces de superar esa marca», anunciaba el presidente de Correcaminos y de la AIMS, Paco Borao en la presentación de la prueba celebrada ayer en l'Alqueria del Basket. En hombres el objetivo es, por noveno año consecutivo, bajar de la hora: «Somos el único medio maratón del mundo que durante ocho años ha bajado de los 60 minutos». El récord del mundo, que Geoffey Kamworor establecía el pasado septiembre con 58:01, superando los 58:18 de Abraham Kiptum el año pasado, se antoja casi imposible por lo que este año el Medio Maratón de València apuesta por las mujeres.

La prueba reunirá este año a 17.500 corredores, con más de 4.000 mujeres participantes: «Cuando el año pasado decidimos incrementar a 17.500 los dorsales disponibles no podíamos imaginar que en el mes de junio se agotarían», afirmaba Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, para quien el principal objetivo es «que el Medio Maratón de València sea reconocido como el que mejor trata al corredor». Por ello,esta edición la organización ha mejorado diversos aspectos como la posibilidad de elegir camiseta técnica (manga corta o tirantes), la persecución de los tramposos: «Se ha mejorado el procedimiento para evitar falsificación de dorsales» y también se ha apostado por «cuidad el medioambiente con medidas como la sustitución de bolsas de plástico por gymsac, utilización de coches ecológicos, reciclaje a través de Ecoembes...». Borao también destacó que desde la organización se está luchando intensamente contra el dopaje. «En Valencia, no es no. Y hemos creado dos reglas: la primera es que no firmamos a corredores sancionados por dopaje; la segunda es que hemos firmado un acuerdo con la Athletics Integrity Unit (AIU) por 25.000 para realizar controles sorpresa entre los atletas de nuestra lista de salida». El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP cuenta con un presupuesto total de 1,6 millones de euros de los que el 34% excluyendo los 380.000 destinados a la élite, se cubre con el precio de las inscripciones. El resto, 800.000 euros, proceden de patrocinadores.



Ni una calle sin ánimos

Otro de los objetivos de la organización es que las calles de Valencia Ciudad del Running se llenen de público para animar a los participantes de la prueba y para conseguirlo han lanzado la campaña 'Ni una calle sin ánimos' que desde hace semanas se puede ver por toda la ciudad y que el cómico valenciano Raúl Antón ha empujado con sus vídeos. Pilar Bernabé, concejal de Deportes,pidió a todos los ciudadanos que «creen el domingo un ambiente festivo» y aprovechó para pedir «que todos sientan esta carrera como parte de ese sentimiento identitario valenciano y que no haya ni una calle sin ánimos».

Y entre todos los que tomarán la salida habrá un grupo de mujeres muy especiales. El grupo de 'Corre en Rosa', creado por la oncóloga Lucía González y el entrenador Ramiro Matamoros y que ayuda a pacientes y ex pacientes de cáncer a luchar contra los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos a través del running. También estarán el domingo los miembros de FUVANE (Fundación de la Comunidad Valenciana para la Neurorrehabilitación), la entidad solidaria de este Medio Maratón Valencia 2019 que estará en su punto de animación en el km 20. Uno de sus miembros, deportista con diversidad funcional, Rubén Aldas, explicó lo que significa el deporte para él: «He tenido la fortuna de encontrarme con el deporte, que me ha enseñado muchos valores como la constancia y el compañerismo».