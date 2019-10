Qué tiempo hará en València durante el Medio Maratón 2019

El tiempo en València durante el Medio Maratón València 2019 se prevé soleado, sin amenaza de lluvia, viento flojo y con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 22 ºC de máxima, tal como detalla el pronóstico elaborado hoy viernes, 25 de octubre, por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las horas en que se desarrollará la prueba deportiva, que se celebrará este domingo 27 de octubre y cuyo recorrido atravesará toda la ciudad.

Para ese día, la Aemet prevé una jornada de sol en la que, no obstante, y pese a que no habrá posibilidad de lluvia, podrían aparecer algunas nubes en el horizonte. El viento soplará durante las horas de la carrera de manera suave y de componente noroeste, mientras que en la segunda mitad del día virará al este, pero no adquirirá fuerza. Las temperaturas del Medio Maratón València 2019 Trinidad Alfonso EDP se moverán entre los 14 grados de mínima y los 22 de máxima.

Previsión de la aemet sobre el tiempo en València para el Medio Maratón 2019.

La carrera, una de las más destacadas y esperadas del calendario deportivo de la capital del Túria, es cita ineludible para miles de corredores que, este año, volverán a enfrentarse a sí mismos al participar en una de las pruebas más exigentes de la urbe. Levante-EMV te ofrece toda la información que necesitas sobre el Medio Maratón València 2019 para que afrontes la carrera con seguridad y sólo tengas que preocuparte por tu esfuerzo y por llegar a meta.

