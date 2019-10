Dónde animar a quienes corren el Medio Maratón València 2019

El Medio Maratón València 2019 Trinidad Alfonso EDP que tendrá lugar este próximo domingo, 27 de octubre, se ha convertido en unas de las grandes referencias deportivas de la ciudad de València. A continuación te detallamos todos los aspectos a tener a cuenta antes de empezar la carrera y te damos los mejores consejos para afrontar el Medio Maratón València 2019 y superar con éxito la inminente prueba deportiva, para la que necesitas sí o sí tener un dorsal. En caso de que no lo tengas porque no llegaste a tiempo o simplemente porque no quieres participar, puedes formar parte del evento animando a los participantes. Conoce los puntos de animación a lo largo de esta información.

El evento deportivo es, junto al maratón, una de las carreras más esperadas del año. Entre otras cosas porque su trazado se desarrolla por toda València y lleva el espíritu de esfuerzo y sacrificio deportivo a cada rincón de la ciudad. En esta ocasión, el recorrido del Medio Maratón València 2019 Trinidad Alfonso EDP se ha modificado y contará con seis puntos de avituallamiento y asistencia, incluida la meta.



El evento se podrá seguir a través de las redes sociales de la carrera, además "también se realizará una retransmisión en directo en televisión y radio", tal como explican desde la página oficial de la carrera. Como no, Levante-EMV informará durante toda la mañana sobre el transcurso y los resultados de la carrera a lo largo de la mañana del domingo.

Puntos de animación por kilómetro

A través de la app oficial puedes seguir la evolución cada 5km de hasta un máximo de 10 corredores. Puedes descargarla completamente gratis en tu smartphone o tablet y ver los tiempos de tus amigos y familia.1. Km 1 Batucada Kultrun2. Km 2,3 Falla J.J. Domine - Port3.Km 3,2 Falla Jose Maria Haro - Poeta Mas y Ros4.Km 5 Batupatro5.Km 6,3 Falla Duque de Gaeta - Pobla de Farnals6.Km 6,5 Falla Rodriguez de Cepeda - Lzo. Palmireño7.Km 6,6 Mc Fit8.Km 6,8 Falla Lo Rat Penat9.Km 7,1 Batucada Kultrun10.Km 8,1 Batucada Eywä11.Km 8,8 Kilómetro Musical12.Km 10,4 Vivagym13.Km 11 Falla San Vicente de Paul - Diputada Clara Campoamor14.Km 12 Massabatuka15.Km 12,9 Falla Maestro Bellver - Mariano Ribera16.Km 13,5 Tabal i Dolçaina17.Km 14,2 Falla Na Jordana18.Km 14,5 Batucada Kultrun19.Km 16 Mapfre20.Km 16,5 Caixabank21.Km 16,8 Villarreal CF22.Km 16,8 Valencia BC23.Km 17 Runners Ciutat de Valencia24.Km 17,1 Yamaha25.Km 17,1 Paco Nebot26.Km 17,1 Factory Bonaire27.Km 17,3 MRW28.Km 17,4 Never Stop29.Km 17,4 KLM30.Km 17,7 Vivagym31.Km 17,7 EDP32.Km 17,9 Hospital Vithas 9 Octubre33.Km 18 Maratukada34.Km 18,2 Hyundai Koryo Car35.Km 18,4 Hyundai Autiber36.Km 18,8 Vivagym37.Km 19 Batucada Eywä38.Km 19,2 Redolat Team39.Km 19,4 Escuela del corredor40.Km 19,6 The Kenyan Urban Way41.Km 19,7 Paterna Runners Club42.Km 19,8 Falla Horno Alcedo43.Km 19,9 Fuvane44.Km 20,1 Valencia Ciudad del Running45.Km 20,2 Suso de la Fuente46.Km 20,4 Batucada Kultrun47.Km 20,7 Running CV