No fue en la misma meta, por 300 metros tras el cambio de ubicación de la pasarela, pero sí en la misma ciudad, y un año después. València hizo magia y, aunque el tiempo oficioso parecía restar entre uno y dos segundos, finalmente los jueces lo confirmaban. Hamid Ben Daoud igualaba el récord de España que Ayad Landassem estableció en la Elite Edition en 2020. Su carrera valiente le permitió aguantar su renta hasta el último metro, con 2:06.35. El vasco de origen marroquí, que llegó a Algeciras a los 14 años metido en los bajos de un camión, se envolvió con la bandera y, sentado en el suelo, besó su zapatilla, en la que había escrito «R.E.» (récord de España), un presagio. Compartirá honores como plusmarquista con Landassem, pero se llevará íntegros los 25.000 euros de premio por batir el récord de España, según aclaró la organización, además de los 5.000 euros como mejor nacional. Tras Ben Daoud, premio EDP, el segundo en meta fue Abdelaziz Merzougui con 2:08:51 y el tercero Yago Rojo, que mejoró su con 2:08:56. «Estoy muy orgulloso, y encantado de volver a València. Aquí empecé como maratoniano en 2017. En el km 35 me he quedado solo, no podía esconderme del viento y empecé a perder segundos, pero intenté el récord hasta el final y mejoré mi marca», dijo.

La primera española y premio EDPfue Irene Pelayo, con 2:29:16, por delante de Cristina Giurcano (2:38:42) y Bárbara Ramón (2:42:12).