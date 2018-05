Som el futur perdut

És un clàssic l'estereotip als instituts de què els itineraris científics són els més difícils. Moltes vegades s'assimila tant que aquests alumnes s'atreveixen a pensar que les assignatures com filosofia i història són una pèrdua de temps, quan en realitat és eixe sentiment de falsa superioritat el que condemnarà el seu futur.

En la meua opinió, és un greu error llevar-li a la ciència la seua part més humanista. Plató afirmava que el món hauria de ser governat per filòsofs, que en aquell moment eren el mateix que els matemàtics. Es diu que el desenvolupament està en la ciència i la tecnologia, però si els que hem de construir el futur no sabem pensar per nosaltres mateixos perquè mai hem estat interessats en aprendre filosofia, serem uns subordinats d'algú al qual mai podrem qüestionar.

Mentre continuem desprestigiant la filosofia socialment i a les polítiques educatives, mai aconseguirem científics que estiguen motivats pensant i que siguin capaços de respectar els altres o d'elaborar opinions crítiques. Rebeca Puentes. València.