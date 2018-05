¡Ilegalización ya!

Ya conocemos la sentencia de la trama "Gürtel". Y no deja ni títere con cabeza ni lugar a dudas; el PP financió ilegalmente las campañas electorales de dos municipios de Madrid, según esa sentencia. Por extensión, ¿es posible que hicieran lo mismo en la Comunidad de Madrid? ¿O de Valencia? ¿Cabe pensar, entonces, que se hizo igual con el PP nacional? Creo que sí; y, si así se demostrara, significaría que el PP local, autonómico y nacional, allí donde gobierna, lo estaría haciendo de forma fraudulenta; por lo que deberían anularse los resultados electorales, los distintos gobiernos del PP deberían dimitir y, en fin, deberían convocarse elecciones anticipadas€Pero no lo harán.

Decía M.Rajoy que se trataba de "una causa contra el PP"; ¡cuánta razón tenía! Porque están entrampados casi todos los que formaron parte de la cúpula de este partido y de aquel gobierno de Aznar. Sí, es una causa contra una organización criminal (no lo digo yo, lo dice la Policía) y, como tal, debería ser ilegalizada.

Mientras escribo estas líneas, veo en los informativos que el PSOE va a presentar una moción de censura; no se entendería que no lo hiciera, dadas las circunstancias. Tampoco se entendería que C´s no apoyase esta iniciativa, habida cuenta -y dadas las encuestas- de los réditos electorales que podría tener; pero veo en TV que no la apoyarán. ¿Por qué? ¿Tienen algo que ocultar? O más bien, ¿se trata de un comportamiento cerril teniendo en cuenta esas encuestas que le favorecen? Incomprensible.

Y es que el PP tiene muchos frentes abiertos, aunque M. Rajoy se empeñe en minimizarlos, ningunearlos ("10-15 casos aislados"). Hay que recordar que hace unos días se detuvo a Eduardo Zaplana y se investiga a varias personas más relacionadas con el PP (entre ellas, Juan Cotino). Y, ¡"causalmente"!, todo tiene su origen en 1989, cuando nace el PP€ de Aznar.

En definitiva, un "modus operandi" habitual desde entonces y que nos ha llevado al erial en que el PP ha convertido España. Sólo veo una solución: la ilegalización del PP. ¡Ya!