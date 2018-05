Amb la moció de censura de Pedro Sánchez contra la corrupció sistèmica del PP, els parlamentaris valencians, sense comptar tampoc amb el Cs, tindran una oportunitat única d´obtindre el compromís que se´ns faça justícia de tot el que ens ha sigut arrabassat, per una o unes altres causes, i que generalment ha concorregut per les decisions de força dels que han emprat la violència. Entre eixos objectes es troba el Dret Civil Valencià, els nostres Furs, la Dama d´Elx o els Papers de Salamanca. Reparar la injustícia històrica de la reconeguda infrafinanciació, amb el compromís d´abordar la condonació del deute històric i la implantació d´un nou sistema de finançament per a les CC AA, que no ens discrimine ni ens perjudique. D´igual manera no podem seguir: perjudicats, agraviats i menyspreats per les inversions de l´Estat, o com és desoir la petició de millorar la potència elèctrica per a la nostra indústria. Joan Martí i Serra. València.